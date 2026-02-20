WSJ: сотрудницы Минтруда США обвинили мужа главы ведомства в домогательствах

Мужа министра труда США Лори Чавес-Деример Шона Деримера подозревают в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Известно, что Шон Деример находится на данный момент под следствием. О его домогательствах заявили две сотрудницы американского Министерства труда. Отмечается, что один из случаев произошел в декабре, а в январе о нем стало известно полиции Вашингтона, после чего правоохранители начали расследование.

Деример дал комментарий насчет случившегося газете. Он отрицает обвинения в свой адрес и говорит, что «не делал ничего из этого».

По последней информации, супругу американского министра труда запретили появляться на территории ведомства, а также отозвали его приглашение на премьеру документального фильма о первой леди США Мелании Трамп. Лори Чавес-Деример также стала объектом внутреннего расследования, но ее подозревают не в домогательствах, а в неправомерном использовании бюджетных средств и «неподобающих отношениях» с одним из ее сотрудников.