WSJ: сотрудницы Минтруда США обвинили мужа главы ведомства в домогательствах

Шон Деример отрицает все обвинения.
Виктория Бокий 20-02-2026 10:38
© Фото: Yang Chenglin, Xinhua, Globallookpress

Мужа министра труда США Лори Чавес-Деример Шона Деримера подозревают в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Известно, что Шон Деример находится на данный момент под следствием. О его домогательствах заявили две сотрудницы американского Министерства труда. Отмечается, что один из случаев произошел в декабре, а в январе о нем стало известно полиции Вашингтона, после чего правоохранители начали расследование.

Деример дал комментарий насчет случившегося газете. Он отрицает обвинения в свой адрес и говорит, что «не делал ничего из этого».

По последней информации, супругу американского министра труда запретили появляться на территории ведомства, а также отозвали его приглашение на премьеру документального фильма о первой леди США Мелании Трамп. Лори Чавес-Деример также стала объектом внутреннего расследования, но ее подозревают не в домогательствах, а в неправомерном использовании бюджетных средств и «неподобающих отношениях» с одним из ее сотрудников.

#сша #следствие #подозрение #шон деример #минтруд сша #Лори Чавес-Деример
