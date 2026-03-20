МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке во время учений

Лидер КНДР отметил, что разработка ключевых технологий машины заняла около семи лет.
Владимир Рубанов 20-03-2026 07:23
© Фото: ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э прокатился на новейшем основном танке во время военных учений. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Председатель государственных дел КНДР посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии и наблюдал за наступательными маневрами пехотинцев и танкистов. На снимках видно, как Ким Чен Ын сидит на броне с генералами, а его дочь выглядывает из люка танка.

Во время учений ударные беспилотники наносили удары по командным пунктам и противотанковым огневым позициям условного противника, используя разведывательные данные в реальном времени. Противотанковые ракеты бронеподразделений поражали цели. Подразделения, действующие из засад, уничтожали беспилотники и вооруженные вертолеты врага.

Кроме того, танкисты показали атаку роты, оснащенной новейшими основными танками. В этот же день прошли испытания системы активной защиты этой машины. По данным агентства, она с высокой точностью перехватывала противотанковые ракеты и беспилотники, атакующие с разных направлений, что продемонстрировало эффективность комплексной системы.

Ким Чен Ын подчеркнул, что новейший основной танк является «гордым результатом стратегического намерения ЦК партии». Он отметил, что разработка ключевых технологий танка заняла около семи лет. По его словам, машина оснащена интегрированной системой управления огнем, средствами электронной борьбы, управляемыми ракетами и комплексом активной защиты.

Ранее корейский лидер сел за руль одной из новых крупнокалиберных реактивных систем залпового огня (РСЗО) и объехал на ней площадь. К съезду партии рабочие КНДР подготовили 50 600-миллиметровых РСЗО, оснащенных искусственным интеллектом. Ким Чен Ын лично управлял боевой машиной и объехал все выставленные на площади славы системы. На кадрах видно, как он улыбается, осматривая ряды техники и людей, собравшихся на площади Дома культуры «25 апреля».

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 