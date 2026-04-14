ГД приняла закон о бесплатном высшем образовании для вдов участников СВО

Госдума РФ приняла закон о бесплатном высшем образовании для вдов участников спецоперации.

Законопроект был принят депутатами на пленарном заседании во втором и третьем чтениях. Он предполагает квоты на поступление в вузы и организации среднего профобразования без вступительных испытаний для вдов и вдовцов участников СВО, а также бойцов формирований ДНР и ЛНР, воевавших в период с мая 2014 года.

В Госдуму законопроект был внесен группой сенаторов и депутатов во главе с первым зампредседателя Совфеда Владимиром Якушевым. Изменения внесены в статью 71 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Закон предоставляет вдовам и вдовцам военнослужащих, в том числе сотрудникам ФСИН и МВД, а также вдовам и вдовцам лиц, погибших в составе формирований ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года, право на бесплатное поступление в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний в вузы по программам бакалавриата и специалитета и в организации среднего профобразования, а также на обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов на бюджетной основе.

Отмечается, что при вступлении в новый брак такое право будет утрачиваться. По мнению авторов закона, жены погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении. Потеря кормильца вынуждает их устраиваться на работу. Поэтому следует обеспечить им возможность получить образование для достойной жизни.

Отмечается, что законодательством предусмотрено право на отпуск на время вступительных испытаний в организации профобразования, прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации и сдачи экзаменов, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, а также слушателям подготовительных отделений образовательных организаций с сохранением среднего заработка по основному месту работы. Это позволит вдовам и вдовцам участников СВО без отрыва от работы получать образование и освоить новую профессию.

