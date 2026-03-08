Путин подписал закон о запрете на выдачу служащих в ВС РФ иностранцев

Владимир Путин утвердил закон, который запрещает выдавать иностранных граждан, служащих по контракту в Вооруженных силах РФ и участвовавших в боевых действиях. Этот документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Речь идет о выдаче для уголовного преследования в другие страны. Предложенный правительством РФ законопроект вносит изменения в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Новый закон расширяет перечень оснований для отказа в выдаче лиц иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора. Теперь в него включен случай, когда запрос касается иностранного гражданина или лица без гражданства, проходившего или проходящего военную службу по контракту в ВС РФ или других воинских формированиях и участвовавшего в боевых действиях.

В феврале Госдума приняла пакет законопроектов, направленных на защиту иностранцев. Депутаты одобрили меры, запрещающие их выдворение, депортацию и выдачу для уголовного преследования. Вместо высылки предусмотрены штрафы. Кроме того, предусмотрена защита от запрета на въезд в Россию.