МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Роспотребнадзор перечислил регионы с наибольшим числом укусов клещей

С конца марта медучреждения стали фиксировать рост количества обращений по поводу укусов.
Виктория Бокий 14-04-2026 04:12
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Globallookpress

Более шести тысяч человек обратились за медицинской помощью после укуса клеща с начала сезона. Об этом передает Роспотребнадзор, добавляя, что число сделавших прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году уже превысило 1,2 млн.

Наибольшее число случаев укусов зафиксировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным ведомства, в зимне-весенний период этого года на большей части нашей страны стал благоприятным для сохранения численности клещей. Так, с конца марта медучреждения стали фиксировать рост числа обращений по поводу укусов.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не забывать об индивидуальной защите от насекомых. Нужно пользоваться репеллентами и инсектоакарицидными средствами, а также носить специальную защитную одежду, если находитесь на необработанной от клещей территории. Но самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.

Ранее глава управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура заявляла, что клещевой энцефалит можно подхватить и без укуса клеща. С ее слов, заразиться можно при употреблении сырого молока.

#вакцинация #роспотребнадзор #укус #клещ #клещевой энцефалит
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 