Роспотребнадзор перечислил регионы с наибольшим числом укусов клещей

Более шести тысяч человек обратились за медицинской помощью после укуса клеща с начала сезона. Об этом передает Роспотребнадзор, добавляя, что число сделавших прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году уже превысило 1,2 млн.

Наибольшее число случаев укусов зафиксировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным ведомства, в зимне-весенний период этого года на большей части нашей страны стал благоприятным для сохранения численности клещей. Так, с конца марта медучреждения стали фиксировать рост числа обращений по поводу укусов.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует не забывать об индивидуальной защите от насекомых. Нужно пользоваться репеллентами и инсектоакарицидными средствами, а также носить специальную защитную одежду, если находитесь на необработанной от клещей территории. Но самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.

Ранее глава управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура заявляла, что клещевой энцефалит можно подхватить и без укуса клеща. С ее слов, заразиться можно при употреблении сырого молока.