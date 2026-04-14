Власти Колумбии уничтожат бегемотов «Эскобара»

Расплодившиеся бегемоты вытеснили другие виды животных и начали угрожать местному населению.
Ян Брацкий 14-04-2026 12:29
© Фото: Federico Gambarini dpa Global Look Press

Власти Колумбии планируют истребить до 80 бегемотов, которые являются потомками животных, завезенных в страну еще в 80-х годах прошлого века известным наркобароном Пабло Эскобаром. Об этом пишет газета The Guardian. Против бегемотов ополчились из-за их чрезвычайной агрессивности. Сообщается, что они начали угрожать местным жителям. План ликвидации десятков бегемотов уже одобрен.

«Если мы этого не сделаем, мы не сможем контролировать численность популяции. Мы должны предпринять эти действия, чтобы сохранить наши экосистемы», - цитирует aif.ru. слова министра окружающей среды Колумбии Ирен Велес.

Ранее ученые установили, что животные могут по-разному повлиять на экологию. Бегемоты не только способны вытеснить аборигенные виды животных, которые уже находятся под угрозой исчезновения, также им по силам изменить химический состав воды, что станет препятствием для рыболовного промысла.

Другие методы контроля популяции, которые включают в себя стерилизацию животных и перемещение их в зоопарки по всей стране оказались слишком дорогостоящими и неэффективными, уточнили в ведомстве.

#Колумбия #природа #Пабло Эскобар #бегемоты
