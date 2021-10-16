Бегемотов Пабло Эскобара стерилизовали из-за угроз окружающей среде

Бегемотов, незаконно ввезенных вместе с экзотическими животными в Колумбию известным наркоторговцем Пабло Эскобаром, стерилизовало правительство. Власти Колумбии стерилизовали 24 из более, чем 80 животных.

Бегемоты, по мнению колумбийских экологов, вытеснили местную фауну. При этом животные считаются самым большим стадом за пределами Африки. Поэтому многие начали агитировать за уничтожение и стерилизацию особей. По итогу бегемотам начали вводить химическое вещество, вызывающее бесплодие.

Когда власти захватили ранчо Эскобара Hacienda Nápoles, пишет BBC, многих животных оттуда распределили по зоопаркам Колумбии. Однако из-за сложности транспортировки бегемотов власти приняли решение оставить животных в поместье, пока они сами не умрут. Но произошло наоборот: популяция бегемотов только выросла, так как в Южной Америке не обитали естественные хищники.

Ученые при изучении воздействия бегемотов на окружающую среду выяснили, что животные могут по-разному повлиять на экологию. Бегемоты могут вытеснить аборигенные виды животных, которые уже находятся под угрозой исчезновения, а также изменить химический состав водных путей, что станет препятствием для рыболовов. При этом исследователи выявили и плюсы данного вида бегемотов для природы.

Ранее в доме Пабло Эскобара обнаружили тайник с миллионами сгнивших долларов. Деньги пролежали в колумбийской резиденции Медельине около 30 лет.