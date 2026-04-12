ФСБ задержала трех участников подготовки покушения на силовика в Москве

Силовики задержали трех человек, причастных к закладке бомбы в электроскутер в Москве для подрыва высокопоставленного «руководителя правоохранительной системы». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Первый из задержанных - гражданин Украины, бывший военнослужащий ВСУ. Ранее он принимал участие в боевых действиях против ВС России. СБУ завербовала его в 2025 году и направила в Москву для разведки и убийства военнослужащего. Он собрал и заложил бомбу.

Второй задержанный - гражданин Молдавии, завербованный украинскими спецслужбами в 2025 году в Кишиневе и направленный в Москву. Его задачей была разведка - он заранее приехал к бизнес-центру и организовал онлайн-трансляцию, чтобы было ясно, когда совершать подрыв.

Третий задержанный - гражданин России. По заданию СБУ он за денежное вознаграждение снимал на видео место, где планировалось запарковать электроскутер.

Как сообщалось ранее, силовики установили, что СБУ планировала дистанционно подорвать взрывное устройство, заложенное в багажник электроскутера, припаркованного у бизнес-центра в Москве. Теракт планировался в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительных органов.

СБУ планировала дистанционно подорвать взрывчатку, когда лицо, выбранное в качестве цели теракта, посетит бизнес-центр. Для этого было организовано видеонаблюдение. В сообщении ведомства подчеркивается, что подрыв мог привести к большому количеству жертв среди гражданского населения.

В ФСБ отметили, что аналогичная тактика применялась при теракте, в результате которого 17 декабря 2024 года погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Взрывное устройство террористы заложили в электрический самокат. При этом задержанный исполнитель сообщил о том, что сотрудничал со спецслужбами Украины. Ему обещали деньги и помощь с выездом за границу. Всех четырех участников теракта осудили в январе 2026 года.