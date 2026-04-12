Связисты за пять минут развернули систему с дальностью до 150 километров

Российские военнослужащие способны всего за несколько минут развернуть систему связи, обеспечивающую устойчивую передачу данных на расстоянии до 150 километров. Об этом рассказал корреспондент Ярослав Склянной.

Речь идет о командно-штабной машине с релейным передатчиком. Расчет приступает к развертыванию - установка собирается менее чем за пять минут и сразу готова к работе.

Подготовкой техники занимаются курсанты-связисты, которые завершают обучение перед отправкой на службу по контракту. Один из них, боец с позывным Коруб, выбрал это направление осознанно.

«Выбрал связь, потому что это сейчас довольно перспективное направление. Также после окончания своей военной карьеры планирую продолжать работать в этом направлении», - рассказал он.

Передача данных идет через спутниковые каналы, поэтому противник не может повлиять на работу системы.

«Аппаратура предназначена для организации телефонной и документальной связи на полевых узлах, а также для обслуживания пунктов управления», - пояснил военнослужащий с позывным Беркут.

В прифронтовых районах используются более мобильные решения - переносные радиостанции «Азарт». Их можно быстро развернуть и так же быстро сменить позицию, что особенно важно вблизи линии боевого соприкосновения. Кроме того, в подразделениях применяют защищенный отечественный мессенджер, работающий через собственные спутниковые каналы связи.

Связисты играют ключевую роль в управлении войсками. Именно от скорости передачи информации зависит принятие решений и эффективность действий на поле боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.