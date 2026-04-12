Связисты за пять минут развернули систему с дальностью до 150 километров

Развернутая система позволяет обеспечить устойчивую связь между подразделениями.
Ярослав Склянной 14-04-2026 11:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие способны всего за несколько минут развернуть систему связи, обеспечивающую устойчивую передачу данных на расстоянии до 150 километров. Об этом рассказал корреспондент Ярослав Склянной.

Речь идет о командно-штабной машине с релейным передатчиком. Расчет приступает к развертыванию - установка собирается менее чем за пять минут и сразу готова к работе.

Подготовкой техники занимаются курсанты-связисты, которые завершают обучение перед отправкой на службу по контракту. Один из них, боец с позывным Коруб, выбрал это направление осознанно.

«Выбрал связь, потому что это сейчас довольно перспективное направление. Также после окончания своей военной карьеры планирую продолжать работать в этом направлении», - рассказал он.

Передача данных идет через спутниковые каналы, поэтому противник не может повлиять на работу системы.

«Аппаратура предназначена для организации телефонной и документальной связи на полевых узлах, а также для обслуживания пунктов управления», - пояснил военнослужащий с позывным Беркут.

В прифронтовых районах используются более мобильные решения - переносные радиостанции «Азарт». Их можно быстро развернуть и так же быстро сменить позицию, что особенно важно вблизи линии боевого соприкосновения. Кроме того, в подразделениях применяют защищенный отечественный мессенджер, работающий через собственные спутниковые каналы связи.

Связисты играют ключевую роль в управлении войсками. Именно от скорости передачи информации зависит принятие решений и эффективность действий на поле боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#связисты #связь #наш эксклюзив
