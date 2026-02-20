МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Связисты ВДВ обеспечили управление войсками в Сумской области

Командир взвода связи с позывным Волна отметил, что на развертывание оборудования требуется от пяти до десяти минут.
20-02-2026 15:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения ВДВ в составе группировки войск «Север» применяют современные отечественные мобильные комплексы связи для управления войсками у линии боевого соприкосновения в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Военные связисты ежедневно обеспечивают командование защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, поддерживая непрерывное управление подразделениями.

Главная задача специалистов - быстро развернуть каналы связи для координации перемещений и действий частей. Помимо передачи голосовых сообщений, связисты обеспечивают круглосуточную передачу видеосигнала на командные пункты, что позволяет оперативно контролировать обстановку.

Очередная группа получила задачу выдвинуться на заданный рубеж и развернуть мобильный комплект связи для устойчивого и скрытного управления подразделениями, задействованными в создании полосы безопасности вдоль государственной границы. По прибытии расчет сразу приступил к работе и в кратчайшие сроки наладил защищенные каналы управления.

«Для развертывания мобильного комплекта необходимо от пяти до десяти минут», - отметил командир взвода связи с позывным Волна.

По его словам, комплексы активно применяются в условиях непосредственного соприкосновения с противником, позволяют одновременно открывать несколько каналов связи и обеспечивают зашифрованную передачу данных без использования гражданских сетей и мессенджеров.

Во время настройки оборудования связистов прикрывает пешее охранение, которое обеспечивает безопасность расчета и защищает его от ударов FPV-дронов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВДВ #связисты #спецоперация #сумская область
