Операторы беспилотников группировки войск «Восток» сорвали работу артиллерии ВСУ в Запорожской области. Об этом рассказал корреспондент Андрей Вакула, побывавший на позициях дроноводов.

Расчеты БПЛА нанесли удары по позициям противника в районе Верхней Терсы. В лесном массиве обнаружили артиллерию и скопление личного состава ВСУ. Несколько точных попаданий - и позиции оказались уничтожены: началась детонация боекомплекта, после чего противник лишился возможности вести огонь.

Операторы беспилотников действуют практически без перерывов. За сутки они совершают десятки вылетов, контролируя ключевые маршруты снабжения противника. Под огневым воздействием оказываются пикапы с боеприпасами, бронетехника и группы пехоты, пытающиеся провести ротацию.

«Враг уже трое суток в одно и то же время проводит ротацию. Мы вычислили их и будем работать по ним», - рассказал оператор с позывным Студент.

Дроны также выводят из строя средства связи - уничтожают антенны и оборудование, а при необходимости точечно поражают опорные пункты, несмотря на маскировку и защиту.

В перерывах между вылетами бойцы самостоятельно модернизируют технику. В полевых условиях они собирают новые модели дронов, улучшают связь и качество изображения.

«Камера цифровая, картинка очень четкая», - отметил оператор с позывным Гектор.

Особое внимание уделяется и подготовке боевой части. В полевых «лабораториях» бойцы снаряжают дроны и проверяют взрыватели, чтобы сократить время на запуск.

«Подготовка занимает 20 - 30 минут. Дальше - установка боевой части и можно работать», - рассказал оператор Ермак.

Кроме ударов по наземным целям, дроноводы ведут борьбу с беспилотниками противника. Для этого применяются перехватчики, способные уничтожать как разведывательные, так и ударные дроны.

В результате постоянного давления с воздуха подразделения ВСУ несут потери и теряют возможность стабильно снабжать свои позиции. Российские войска продолжают продвигаться, оттесняя противника на этом направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.