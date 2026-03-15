Дроны подавили управление БПЛА ВСУ в районе Запорожской области

Расчеты беспилотников разбили пункт управления и антенны противника.
21-03-2026 08:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Запорожской области расчеты ударных дронов группировки войск «Восток» разбили командные пункты и антенны БПЛА Вооруженных сил Украины. Кадры их точной работы показало Минобороны.

Воздушную разведку провели операторы беспилотных летательных систем группировки «Восток». Они нашли замаскированные позиции ВСУ, предназначенные для запуска и управления дронами.

Противник расположил командные пункты в подвалах и на чердаках жилых домов, а также в лесополосах одного из населенных пунктов Запорожской области. Военнослужащие ВСУ установили выносные антенны и ретрансляторы для систем связи и управления.

Расчеты ударных БПЛА 38-й отдельной гвардейской бригады 35-й армии группировки «Восток» использовали переданные им координаты и точно поразили выявленные цели. Для управления беспилотниками разных типов применяются отечественные средства связи, которые работают в любых условиях и устойчивы к радиоэлектронному подавлению противника.

Результаты работы дроноводов зафиксировали средства объективного контроля. Уничтожение узлов управления и систем связи на этом участке нарушило координацию действий подразделений БПЛА ВСУ в этом районе Запорожской области.

Ранее Минобороны показало, как расчеты наземного роботизированного комплекса группировки «Днепр» очистили заминированные дороги на Ореховском направлении в Запорожской области. Ежедневно наши военнослужащие пробивают пути для беспрепятственного подвоза техники и личного состава.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #ВСУ #спецоперация #запорожская область #группировка войск «Восток»
