«Град» выжег пункт управления БПЛА в Днепропетровской области

В Запорожской области передовые подразделения «Востока» на расстоянии около 10 километров от крупного укрепрайона Орехова. Планомерное окружение города идет с трех направлений - со стороны Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки. А в Днепропетровской области поселок Покровское - сейчас стратегически важная точка на карте спецоперации. Здесь, фактически на трассе на Запорожье, враг крепко окопался - там множество опорников, командных пунктов, складов боеприпасов. И все это разнообразие целей выжигают расчеты «Градов» группировки войск «Восток».

«Град» рассекает по донбасскому чернозему. Погода сегодня нелетная, идет дождь. Но от этого только лучше. В небе минимум вражеских дронов. По закрытым каналам связи бойцам группировки «Восток» передают координаты целей. На месте есть не больше минуты, чтобы навестись.

До неприятеля километров одиннадцать. «Град» накрывает позиции ВСУ в Днепропетровской области. По данным разведки, в лесополосах у боевиков пункты управления беспилотниками. Были. Наши снаряды все выжигают. В деле - артиллеристы 36-й бригады 29-й армии.

«РСЗО накрывает большие площади размером с футбольное поле. Сейчас работаем даже термобарическими снарядами, врага поражаем. Как у "Солнцепека". То бишь если он туда попал, там воздух сжимается и ничего живого уже не остается», - рассказал командир боевой машины с позывным Потап.

Так открывают дорогу штурмовикам. В Днепропетровской области воины-дальневосточники наступают со стороны Андреевки и Братского на Новоскелеватое и Вольное. Их освобождение позволит выйти к Писанцам, Богодаровке, Черненково и Левадному. Так возьмут в полукольцо Покровское, где у ВСУшников центр логистики. В поселке враг за годы выстроил несколько линий обороны. Их сейчас разбирает «Град».

«Срывали прорыв ВСУ, которые хотели прорваться и занять оборону, но не получалось. Крайний раз я выезжал за сутки три раза», - рассказал водитель-заряжающий Клин.

«Град» выпускает 40 снарядов за 20 секунд. Недавно РСЗО поразил опорник боевиков в Покровском.

«Мы возвращались с боевой работы, и тут пехота попросила огня. Мы снова зарядились, поехали, отработали. Поразили пункт связи и пункт управления в общем. И потом наши бойцы с пехоты, когда туда зашли, очень важными данными завладели», - рассказал наводчик с позывным Шапка.

Недавно вышедшая с конвейера боевая машина выпустила уже 1 000 снарядов в сторону украинской стороны. На кабине предустановленная система радиоэлектронной борьбы - ВСУшные «птицы» глушат. Но артиллеристы все равно работают оперативно.

Этот расчет «Града» вместе с начала спецоперации. За рулем - водитель с позывным Клин. Он когда-то был трактористом. Здесь его называют гонщиком - всегда держит скорость.

«Девяносто идет спокойно. Но по чернозему сильно не разгонишься, потому что машина юлит. Но все же как можно стараешься быстрее. Благо эта машина для таких дорог создана», - пояснил Клин.

Группировка «Восток» наступает в Днепропетровской области. И Запорожской тоже - отодвигают противника дальше от Гуляйполя. Наши идут широкой линией от Риздвянки, Цветкового и Зализничного. Украинских боевиков громят в Бойково, Зарнице, Любицком и Гуляйпольском.