Советник иранского лидера погиб от ран, полученных во время атаки на Тегеран

Погиб от полученных ран советник верховного лидера Моджтабы Хаменеи Камаль Харрази. Об этом сообщил IRIB.

«Нападки на эту видную фигуру являются явным свидетельством отчаянного желания недоброжелателей грамотно объяснить стратегии режима на международной арене», - процитировало агентство первого вице-президента Ирана Мохаммад-Реза Ареф.

Харрази получил ранения в результате атаки на Тегеран. Под обстрелом оказался дом советника, в ходе чего погибла его жена. Состояние Харрази в тот момент назвали критическим.

Накануне глава организации судебной медицины ИРИ Аббас Масджеди Арани рассказал, что во время проведения операции США и Израиля против Ирана погибли более 3 000 человек. По его словам, около 40% остаются неопознанными, что затрудняет установление их личностей. Несмотря на согласованное в ночь на среду двухнедельное прекращение огня между Вашингтоном и Тегераном, перспективы долгосрочного мира остаются по-прежнему непонятными.