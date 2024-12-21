В США испытали новые дальнобойные ракеты

В декабре Министерство обороны Соединенных Штатов сообщило о позитивных результатах тестирования двух систем - LRHW (гиперзвуковое оружие большой дальности) и PrSM (высокоточная ракета).

РИА Новости сообщают, что американская армия долгое время не имела в своем арсенале оружия, способного осуществлять дальние атаки, включая гиперзвуковое. Однако подобные системы уже активно используются в Москве и Пекине.

Одним из решений, предложенных Пентагоном, стал ракетный комплекс LRHW Dark Eagle, который включает подвижный командный пункт, мобильную пусковую установку и вспомогательные машины. Систему оснастили ракетами AUR с боевой частью C-HGB, которая принадлежит к классу гиперзвуковых планеров.

«Ракета запускается и разгоняется до рабочей скорости, затем выполняет самостоятельный полет», - сообщается в материале Пентагона.

В декабре на мысе Канаверал во Флориде комплекс LRHW продемонстрировал успешный запуск, попав в цель на расстоянии более 2 775 километров. Пентагон придает Dark Eagle важное значение в потенциальном конфликте с Китаем.

Вторая ракета, PrSM, предназначена для замены известных ATACMS и имеет модификацию с дальностью до 1 000 километров. Как сообщили в агентстве, система поступит на вооружение к 2028 году. В США также заявили, что предполагается разработка новой версии с дальностью до 1 500 километров.

Ранее Пентагон подтвердил, что уровень боеготовности американских ядерных сил не увеличится, так как ситуация с российскими стратегическими силами осталась неизменной.