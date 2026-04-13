МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Заменит жилеты и круги: для ВМФ разработали новый спасательный костюм

Новинка, разработанная для наших моряков, проходит тесты на базе НИИ Минобороны, после этого ее отправят на флот, чтобы моряки смогли протестировать «обновку» в реальных условиях.
Павел Кутаренко 13-04-2026 06:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На мне - новейший рабоче-спасательный костюм для нашего Военно-морского флота. И сейчас мы покажем, как проходят его испытания. Я в испытательном бассейне, температура не больше 10 градусов, пока первое, что чувствую, что в этом костюме не холодно. И он не протекает. Вместе со мной в бассейне НИИ аварийно-спасательного дела и водолазных работ Минобороны России новый костюм тестирует опытный инструктор Владимир Жуков.

«Нужно проверить герметичность, чтоб были закрыты все ремни, застегнуты», - рассказывает Жуков.

Мы отрабатываем аварийную ситуацию - когда человек упал за борт и теперь необходимо его спасти. Один из вариантов - поднять пострадавшего вертолетом. Только в нашем случае меня будут вытаскивать из воды при помощи лебедки. Нужно зацепить гак за особую петлю на костюме.

Для понимания - в подобных аварийных ситуациях наши моряки пользуются либо спасжилетом, либо по старинке кругом - и то, и другое не очень удобно. А этот рабоче-спасательный комбинезон впервые разработан для нужд нашего Военно-морского флота и отвечает сразу нескольким требованиям.

«Легкий, удобный, позволяющий производить тяжелую работу на верхней палубе и на открытых пространствах, плюс к этому при попадании в воду должен обеспечить положительную плавучесть и не допустить переохлаждения», - объясняет начальник НИИ аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ Минобороны РФ Владимир Береговой.

Испытания уже доказали, что в этих костюмах моряки могут больше часа комфортно находиться в воде при температуре даже в ноль градусов. Причем не просто ждать помощи, но и активно действовать - например, забираться в спасательный плот. Сейчас тестируют костюмы, уже доработанные нашей промышленностью - исправлен ряд замечаний от ученых института.

«Мы разработанные требования предоставили нескольким предприятиям промышленности отечественной, по ним были разработаны костюмы, мы провели испытания и отобрали наиболее подходящий», - рассказывает начальник отдела спасания НИИ аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ Минобороны РФ Игорь Поплутин.

Костюмы полностью отечественной разработки, из мембранной влагонепроницаемой ткани. Важно, чтобы моряки могли комфортно работать в них на палубе в самых сложных, даже штормовых условиях.

«Не сковывает движения абсолютно, я свободно могу потанцевать, поплавать... Минималистичный... И цвет, чтоб было видно», - комментирует старший инструктор Александр Щелканов.

Весь процесс апробации и доработки нового костюма может занять год. После завершения испытаний здесь его отправят на флот - чтобы наши моряки смогли протестировать «обновку» в реальных условиях. И если их все устроит - модные рабоче-спасательные комбинезоны, в которых можно даже танцевать, уже скоро будут приняты на снабжение.

#ВМФ #Минобороны России #Военно-Морской Флот #НИИ Минобороны #наш эксклюзив #тестирование #спасательный костюм #новейшие разработки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 