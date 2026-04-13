Заменит жилеты и круги: для ВМФ разработали новый спасательный костюм

На мне - новейший рабоче-спасательный костюм для нашего Военно-морского флота. И сейчас мы покажем, как проходят его испытания. Я в испытательном бассейне, температура не больше 10 градусов, пока первое, что чувствую, что в этом костюме не холодно. И он не протекает. Вместе со мной в бассейне НИИ аварийно-спасательного дела и водолазных работ Минобороны России новый костюм тестирует опытный инструктор Владимир Жуков.

«Нужно проверить герметичность, чтоб были закрыты все ремни, застегнуты», - рассказывает Жуков.

Мы отрабатываем аварийную ситуацию - когда человек упал за борт и теперь необходимо его спасти. Один из вариантов - поднять пострадавшего вертолетом. Только в нашем случае меня будут вытаскивать из воды при помощи лебедки. Нужно зацепить гак за особую петлю на костюме.

Для понимания - в подобных аварийных ситуациях наши моряки пользуются либо спасжилетом, либо по старинке кругом - и то, и другое не очень удобно. А этот рабоче-спасательный комбинезон впервые разработан для нужд нашего Военно-морского флота и отвечает сразу нескольким требованиям.

«Легкий, удобный, позволяющий производить тяжелую работу на верхней палубе и на открытых пространствах, плюс к этому при попадании в воду должен обеспечить положительную плавучесть и не допустить переохлаждения», - объясняет начальник НИИ аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ Минобороны РФ Владимир Береговой.

Испытания уже доказали, что в этих костюмах моряки могут больше часа комфортно находиться в воде при температуре даже в ноль градусов. Причем не просто ждать помощи, но и активно действовать - например, забираться в спасательный плот. Сейчас тестируют костюмы, уже доработанные нашей промышленностью - исправлен ряд замечаний от ученых института.

«Мы разработанные требования предоставили нескольким предприятиям промышленности отечественной, по ним были разработаны костюмы, мы провели испытания и отобрали наиболее подходящий», - рассказывает начальник отдела спасания НИИ аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ Минобороны РФ Игорь Поплутин.

Костюмы полностью отечественной разработки, из мембранной влагонепроницаемой ткани. Важно, чтобы моряки могли комфортно работать в них на палубе в самых сложных, даже штормовых условиях.

«Не сковывает движения абсолютно, я свободно могу потанцевать, поплавать... Минималистичный... И цвет, чтоб было видно», - комментирует старший инструктор Александр Щелканов.

Весь процесс апробации и доработки нового костюма может занять год. После завершения испытаний здесь его отправят на флот - чтобы наши моряки смогли протестировать «обновку» в реальных условиях. И если их все устроит - модные рабоче-спасательные комбинезоны, в которых можно даже танцевать, уже скоро будут приняты на снабжение.