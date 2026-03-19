Экипаж «Уфы» эвакуировался через торпедный аппарат в кромешной тьме

Экипаж подводной лодки «Уфа» отработал один из самых сложных элементов подготовки - эвакуацию через торпедный аппарат в полной темноте, рассказал корреспондент Николай Кугук. Во время тренировки моряки по-пластунски преодолевают узкий восьмиметровый проход затопленного аппарата, ориентируясь исключительно на звук и условные сигналы - перестукивание.

Пространство максимально тесное, поэтому подводникам приходится действовать собранно и без паники, несмотря на снаряжение. Такая эвакуация применяется только в экстренных ситуациях и считается одним из самых опасных сценариев на подлодке. Поэтому экипажи регулярно отрабатывают этот элемент - как минимум раз в год.

«С каждым годом все легче и легче. Самочувствие отличное. Главное быть спокойным и не паниковать. Если начинается паника, то это уже все», - пояснил старший машинист трюмной команды подводной лодки «Уфа».

Пока часть экипажа совершенствует навыки, другие продолжают нести службу. Работа на дизель-электрической подлодке не прекращается ни на минуту. «Уфа» относится к проекту «Варшавянка» - это одни из самых малошумных субмарин в мире, способные действовать как самостоятельно, так и в составе группировки. На их вооружении - крылатые ракеты «Калибр».

Основные силы подводного флота Тихоокеанского флота сосредоточены у берегов Камчатки. Здесь несут службу и атомные подлодки, включая крейсер стратегического назначения «Император Александр III».

Современные субмарины способны находиться в море длительное время - автономность зависит лишь от запасов провизии. Это результат более чем векового развития подводного флота, которому сегодня исполняется 120 лет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.