Федерация водного поло Украины требует отменить матч с РФ

Федерация водного поло Украины требует отменить матч за седьмое место Кубка мира во втором дивизионе с российской командой. Об этом сообщил порталу «Чемпион» представитель Федерации водного поло Украины Александр Дядюра.

Встреча российской и украинской команд должна состояться 13 апреля в 16:00 по московскому времени. Об отмене матча пока не сообщалось.

«Я скажу так: скорее всего, этого матча не будет. Мы должны дождаться ответа международной федерации. Предварительно они говорили, что матча не будет. Когда это официально подтвердят, я смогу со стопроцентной уверенностью сказать, что поединка не будет», - сказал Дядюра.

Накануне сообщалось, что сборная России проведет официальный матч с командой Украины в рамках дивизиона Б Кубка мира. Этот матч станет первым между командами с 2022 года.