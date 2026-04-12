Сборная России по водному поло сыграет с Украиной на Кубке мира

Эта встреча станет первой между командами с 2022 года.
Константин Денисов 12-04-2026 21:10
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Сборная России проведет официальный матч с командой Украины. Он состоится в рамках дивизиона Б Кубка мира.

Выбывшие в четвертьфинале турнира участники разыграют места с пятого по восьмое. Россия и Украина встретятся в поединке за седьмую позицию. Этот матч станет первым между командами с 2022 года.

Сборная России на групповом этапе поочередно обыграла команды Бразилии, Великобритании и ЮАР. В 1/8 финала россияне выбила из розыгрыша тех же бразильцев, но в четвертьфинале проиграли Франции.

В 2025 году World Aquatics допустила Россию до участия во всех видах водных дисциплин, в том числе, командных. Однако пока наши спортсмены выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна.

#Спорт #сборная России #водное поло #Кубок мира #Сборная Украины
