Атакованный Украиной российский газовоз отбуксировали в международные воды

Поврежденный украинскими катерами в Средиземном море российский газовоз «Арктик Метагаз» отбуксировали в международные воды. Об этом сообщил официальный представитель комитета по кризисным и чрезвычайным ситуациям Ливии Магди аль-Шариф.

По последней информации, судно находится в 80 милях от берегов Ливии. Его буксировка проводилась под наблюдением ливийских военно-морских судов.

Со слов Магди аль-Шарифа, комитет по кризисным и чрезвычайным ситуациям уже провел встречу с послом России и представителями судовладельца. Они обсуждали меры по защите ливийских территориальных вод и побережья от потенциальных угроз.

Ранее президент России Владимир Путин назвал террористической атакой нападение Украины на газовоз в Средиземном море. По мнению главы государства, своими действиями киевский режим только усугубляет ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Напомним, нападение на российский газовоз «Арктик Метагаз» произошло 3 марта рядом с территориальными водами входящей в Евросоюз Республики Мальта. Танкер следовал из Мурманска с грузом, соответствующим всем международным стандартам.