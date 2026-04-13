В РПЛ ужесточат лимит на легионеров со следующего сезона

В российском футболе намерены ужесточить лимиты на число легионеров - одновременно присутствующих на поле игроков одной команды с иностранными паспортами. Об этом заявили в министерстве спорта нашей страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно министерской инициативе, в сезоне-2026/27 команды Российской Премьер-лиги смогут заявить в команде не более 12 легионеров, а тех, кто будет присутствовать на поле, не должно быть более семи. Данная реформа не ограничивается одним сезоном, предупредили инициаторы. Сейчас клубы имеют право заявлять до 13 игроков и до восьми легионеров на поле. В следующим сезонах их количество продолжат урезать.

В январе министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в 2028 году в отечественном чемпионате будут внесены изменения в лимит на легионеров. По его словам, на поле будут не более пяти таких игроков. Решение принято на уровне государства, уточнил он.