Дегтярев подтвердил лимит в пять иностранцев на поле с 2028 года

С 2028 года в чемпионате России по футболу будут внесены изменения в лимит на легионеров. Об этом заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на форуме «Знание. Государство». По его словам, на поле будет максимум пять иностранных игроков.

Глава Минспорта подчеркнул, что решение об ужесточении лимита принято на уровне государства. Вопросы, связанные с налогообложением участия иностранцев и функционированием академий, остаются в ведении профессионального сообщества.

Министерство спорта РФ предложило новую схему лимита, которая предусматривает, что в заявке клуба может быть до 10 легионеров, а на поле - не больше пяти. Сейчас клубы Российской премьер-лиги могут заявлять до 13 иностранных футболистов и выпускать на поле до восьми.

Ранее Дегтярев заявил, что министерство подготовило гуманный план по сокращению легионеров. А рассуждения о том, что это скажется на зарплатах российских спортсменов, он назвал выдумками.