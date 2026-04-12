Мадьяр объяснил, почему он против ускоренного вступления Украины в ЕС

Лидер венгерской партии «Тиса» заявил, что будет обсуждать с политиками в ЕС выделение киевскому режиму военного кредита на €90 млрд.
Ян Брацкий 13-04-2026 17:36
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава победившей на выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр выступил против ускоренного вступления Украины в Европейский союз. Он объяснил, что Киев находится в состоянии войны, и поэтому его вступление в ЕС на данный момент невозможно.

«Могу сказать то, что мы говорили с самого начала: мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. Речь идет о стране, находящейся в состоянии войны, а для страны, находящейся в состоянии войны, совершенно невозможно вступить в Евросоюз», - цитирует РИА Новости слова Мадьяра.

Лидер партии «Тиса» также предупредил, что будет обсуждать с политиками в ЕС выделение киевскому режиму военного кредита, который до сих пор блокирует Будапешт. По мнению журналистов The Guardian, позиция Мадьяра по финансированию Украины не решает полностью этот вопрос, но свидетельствует о продвижении в этом направлении.

Выборы в Венгрии состоялись в минувшее воскресенье. Победу на них одержала оппозиция. Ей досталось 138 мест в парламенте и право сформировать новый кабмин. Партия действующего премьер-министра Виктора Орбана получила 55 мест в парламенте. Политик уже признал поражение и поздравил победителя.

Ранее американский миллиардер Илон Маск прокомментировал итоги выборов в Венгрии. По его мнению, власть в этой европейской стране захватила организация финансиста Джорджа Сороса* (нежелательная в РФ организация). Так Маск отреагировал на сообщение сына финансиста о том, что венгерский народ вернул себе страну.

* Организация признана нежелательной на территории Российской Федерации.

