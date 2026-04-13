Воробьев передал лесному хозяйству Подмосковья 120 новых спецмашин

В этом году лесничества Подмосковья получат более 120 спецмашин. Таким образом, автопарк обновится на две трети за последние пять лет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сегодня профильные службы получили очередную партию техники, всего - 35 автоцистерн, лесовозов и тракторов.

«Для нас важно, чтобы все, кто занимается тушением пожаров, чувствовали нашу поддержку и видели, что мы выделяем на это необходимые ресурсы. Здесь представлена часть машин, которые скоро отправятся к местам несения службы», - сказал губернатор.

В первую очередь новую технику направят в Луховицы, Балашиху, Егорьевск, Солнечногорск, Орехово-Зуево и Павловский Посад, где она особо востребована. Большую часть оборудования закупили за счет регионального бюджета. Глава региона также отметил богатый опыт в мониторинге лесов с помощью видеокамер и пообещал развивать данные технологии в дальнейшем, пишет 360.ru.

Лесопожарную технику применяют для тушения возгораний в самых труднодоступных местах. Мониторят леса при помощи другой техники, специально для этого предназначенной. В любую погоду она способна добраться в самые глухие лесные уголки. Все закупленные автомобили произведены в России и Белоруссии, что гарантирует сервисное обслуживание и своевременную поставку необходимых запасных частей.