Путин принял в Кремле президента Индонезии

Президент Владимир Путин принял в Кремле своего индонезийского коллегу Прабово Субианто. Лидеры подробно обсудили развитие торговли и прочие перспективные направления двустороннего сотрудничества. Это энергетический сектор, сельское хозяйство и исследование космоса, уточнили в пресс-службе президента. Путин отметил особый характер отношений Москвы и Джакарты и призвал принять меры для поддержания устойчивой ситуации в торговле.

«В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия, и надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимое решение, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года», - подчеркнул президент.

Прабово Субианто поблагодарил Владимира Путина за его личную поддержку по важным для Индонезии вопросам. Одной из целей своего визита в российскую столицу он назвал необходимость посоветоваться по поводу нынешней непростой геополитической ситуации. Президент Индонезии упомянул о положительном вкладе России в современное геополитическое развитие и в те процессы, которые несут в себе некую неопределенность.

Также высокий гость проведет в Москве ряд двусторонних встреч с представителями различных ведомств и отечественных корпораций. Субианто уже заявил о готовности ускорить работу по вопросу финансовых транзакций с Россией. Предыдущая встреча президентов России и Индонезии состоялась в декабре, Владимир Путин тогда отметил хорошие темпы развития торгово-экономических связей и подтвердил готовность к сотрудничеству в разных сферах.