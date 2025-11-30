В Кремле проходят переговоры Путина и президента Индонезии

Встреча президента России Владимира Путина с лидером Индонезии Прабово Субианто проходит в Кремле.

Лидеры двух государств проводят переговоры в представительском кабинете. Там же присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента России Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Василий Осьмаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Известно, что глава Индонезии предложил российскому лидеру приехать в республику с визитом в 2026 или 2027 году. Владимир Путин приглашение принял.

Напомним, Прабово Субианто приехал в Россию с рабочим визитом. Планируется, что стороны обсудят на переговорах дальнейшее развитие российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную повестку.

Летом этого года президент России Владимир Путин и глава Индонезии Прабово Субианто по итогам переговоров на полях ПМЭФ подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Из документа следует, что страны готовы сотрудничать в развитии отношений в сфере промышленности, намерены укреплять сотрудничество по мирному использованию атомной энергии и создавать условия для углубления инвестиционного сотрудничества.