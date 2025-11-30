МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле проходят переговоры Путина и президента Индонезии

Прабово Субианто приехал в Россию с рабочим визитом.
Виктория Бокий 10-12-2025 13:25
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Встреча президента России Владимира Путина с лидером Индонезии Прабово Субианто проходит в Кремле.

Лидеры двух государств проводят переговоры в представительском кабинете. Там же присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента России Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Василий Осьмаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Известно, что глава Индонезии предложил российскому лидеру приехать в республику с визитом в 2026 или 2027 году. Владимир Путин приглашение принял.

Напомним, Прабово Субианто приехал в Россию с рабочим визитом. Планируется, что стороны обсудят на переговорах дальнейшее развитие российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную повестку.

Летом этого года президент России Владимир Путин и глава Индонезии Прабово Субианто по итогам переговоров на полях ПМЭФ подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Из документа следует, что страны готовы сотрудничать в развитии отношений в сфере промышленности, намерены укреплять сотрудничество по мирному использованию атомной энергии и создавать условия для углубления инвестиционного сотрудничества.

#Кремль #Владимир Путин #переговоры #встреча #Прабово Субианто
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 