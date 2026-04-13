Артиллеристы ударили по ВСУ во время подвоза боеприпасов

На кадрах объективного контроля видно, как удары приходятся по позициям ВСУ в момент снабжения.
Николай Кугук 13-04-2026 15:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» накрыл позиции пехоты ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили нашему корреспонденту Николаю Кугуку военнослужащие.

Артиллеристы работают по целям в глубине обороны - на расстоянии около 40 километров. Разведка выявила опорный пункт, где находился противник, а также фиксировала подвоз боеприпасов. По данным разведки, в районе находилось не менее 40 человек.

Артиллеристы действуют максимально быстро - на подготовку и залп уходит всего несколько минут. В этот раз командир боевой машины с позывным Бармен самостоятельно выполнил наведение и отработал по цели без полного расчета.

«Все уже не первый день и не первый год здесь. Уже знают сполна свои должностные обязанности. Знают обязанности и других. Люди на опыте. Каждый может заменить любого. Все все могут. Все уже давно профессионалы», - пояснил Бармен.

Военнослужащие делают ставку на мобильность и скрытность - постоянно меняют маршруты и огневые позиции, чтобы не попасть под удар беспилотников. При необходимости они используют маневры, чтобы сбить преследование дронов противника.

«Мы по одной дороге никогда не ездим. Сегодня отработали по одной, завтра - по другой. Постоянно меняем и огневые позиции, и пути подъезда и заезда. Также совершаем маневры, чтобы запутать врага», - подчеркнул старший офицер батареи с позывным Курск.

Как отмечают в подразделении, такие удары позволяют срывать снабжение ВСУ и поддерживать продвижение российских войск. Артиллеристы 275-го самоходного полка со своих огневых позиций поддерживают продвижение группировки «Запад» в Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ураган #РСЗО #наш эксклюзив
