Путин обсудил с Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке

Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Кермля. Они обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле.

В разговоре Пезешкиан оценил состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров и выразил признательность за принципиальную российскую позицию.

Он также поблагодарил Россию за гумпомощь, оказанную иранскому народу. Путин подчеркнул готовность и дальше содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Президент Ирана поздравил Путина и всех православных христиан России с праздником Пасхи.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отметил, что переговоры Тегерана и Вашингтона проходили в напряженной обстановке и в атмосфере недоверия. Стороны пока не достигли соглашения по ключевым пунктам.