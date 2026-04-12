МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин обсудил с Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке

Россия продолжит содействовать дипломатическому урегулированию конфликта.
Константин Денисов 12-04-2026 15:20
© Фото: Kremlin Poolvia, Global Look Press

Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Кермля. Они обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле.

В разговоре Пезешкиан оценил состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров и выразил признательность за принципиальную российскую позицию.

Он также поблагодарил Россию за гумпомощь, оказанную иранскому народу. Путин подчеркнул готовность и дальше содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Президент Ирана поздравил Путина и всех православных христиан России с праздником Пасхи.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отметил, что переговоры Тегерана и Вашингтона проходили в напряженной обстановке и в атмосфере недоверия. Стороны пока не достигли соглашения по ключевым пунктам.

#в стране и мире #Иран #Владимир Путин #переговоры #Масуд Пезешкиан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 