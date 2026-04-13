В Москве пациентка частной клиники умерла после ввода обезболивающего

Уточняется, что у специалиста, проводившего процедуру, не было лицензии.
Сергей Дьячкин 13-04-2026 11:49
© Фото: Telegram/moscowproc

Тверская межрайонная прокуратура Москвы расследует обстоятельства гибели пациентки при проведении процедуры в частной клинике. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что 12 апреля в ходе проведения процедуры в частной клинике на улице Краснопролетарской скончалась пациентка 1987 года рождения. Уточняется, что ее состояние резко ухудшилось после введения обезболивающего. Женщина, проводившая процедуру, арендовала кабинет. У нее не было лицензии на данный вид деятельности.

В прокуратуре сообщили, что точная причина смерти пациентки будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Установление всех обстоятельств находится на контроле в ведомстве.

Тридцать первого марта сообщалось, что пациентка скончалась во время процедуры в столичной частной косметологической клинике на Новослободской улице. Известно, что женщина 1967 года рождения пожаловалась на плохое самочувствие еще во время проведения процедуры. Через непродолжительное время она скончалась.

5 января этого года сообщалось о другой частной московской клинике, где пациентке провели смертельную процедуру. У пациентки резко ухудшилось здоровье после проведенных косметологических процедур. Девушку госпитализировали в больницу, где, несмотря на усилия врачей, она скончалась. По информации СМИ, речь шла о блогере, которая хотела увеличить ягодицы. Стоимость такой процедуры около полумиллиона рублей. Сообщалось, что она пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока.

