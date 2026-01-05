Появились кадры из клиники в Москве, где девушке провели смертельную процедуру

В Следственном комитете показали кадры из частной клиники в Москве, где пациентке провели смертельную процедуру. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - указано в материале.

Четвертого января в частной московской клинике у пациентки резко ухудшилось здоровье после проведенных косметологических процедур. Девушку госпитализировали в больницу, где несмотря на усилия врачей она скончалась.

По информации СМИ, речь идет о блогере, которая хотела увеличить ягодицы. Стоимость такой процедуры около полумиллиона рублей. Сообщалось, что она пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока.

Следователи работают на месте происшествия. В ближайшее время они изымут необходимую служебную и медицинскую документацию. Кроме этого, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская. В ближайшее время будут допрошены сотрудники и руководство клиники.