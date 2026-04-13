Застрявших на КПП Верхний Ларс туристов разместили в пунктах обогрева

Спасатели МЧС России развернули пункты обогрева в Северной Осетии, где из-за плохой погоды закрыто движение по Военно-Грузинской дороге. Проезд через пункт пропуска Верхний Ларс заблокирован.

«Движение по Военно-Грузинской дороге остается закрытым для всех видов транспортных средств. Проводится информирование населения, в том числе через сеть дальнобойщиков. Кто планирует выезд из России в сторону Грузии, тем необходимо уточнять обстановку на сайте главного управления и на других ресурсах», - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по РСО - Алания Максим Исаев.

В пунктах обогрева рядом с КПП застрявшие в пробке водители и их пассажиры могут согреться, выпить горячий чай или кофе, а также узнать всю необходимую информацию.

«Оказались в трудной ситуации, четвертый день стоим в таких погодных условиях. Ребята из МЧС открыли пункт обогрева, дали возможность зарядить телефоны, не бросают нас. Вчера накормили», - поделилась туристка из Москвы.

По данным синоптиков, непогода продлится до 14 апреля. В регионе действует штормовое предупреждение. Метеорологи сообщают о мокром снеге, граде и сильном ливне. Кроме того, будет дуть ветер с порывами до 25 метров в секунду. Ранее туристы рассказали о сходе нескольких лавин в горах. Дороги завалены, работает снегоуборочная техника.