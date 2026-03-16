Российские туристы застряли в Верхнем Ларсе из-за схода лавин

В Верхнем Ларсе на российско-грузинской границе застряли около сотни российских туристов из-за высокой опасности схода лавин. Об этом сообщил Life.ru.

Движение по трассе Мцхета- Степанцминда-Ларс перекрыли для всех видов транспорта на участке 93-107 км. из-за возможной опасности. Также закрыли участок дороги Гудаури-Кобив.

Уточняется, что для легковых авто проезд закрыт с 13:50 15.03.26, а для фур - с 19:20 14.03.26. В первые часы из Грузии выпускали тех, кто успел проехать перевал.

После дальнейшего открытия дорог рекомендуется пересекать границу на зимней или всесезонной резине. Цепи или браслеты в багажнике по желанию.

Со слов туристов, лавина уже сошла, однако дороги сильно замело. Снегоуборочная техника пока еще не выехала. Часть туристов пережидают непогоду в своих гостиницах.

В горах ожидаются туман и снег. Также возможны метели.

В марте 2025 года также временно закрывали Военно-Грузинскую дорогу для всех машин из-за непогоды. Движение для легкого транспорта также приостанавливали из-за соображений безопасности.

Спустя три дня было разрешено движение для всех видов транспорта через пункт пропуска «Верхний Ларс». Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.