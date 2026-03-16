Российские туристы застряли в Верхнем Ларсе из-за схода лавин

На границе перекрыли движение для всех видов транспорта из-за высокой опасности схода лавин.
Дарья Ситникова 16-03-2026 02:45
© Фото: Telegram/verhniy_lars

В Верхнем Ларсе на российско-грузинской границе застряли около сотни российских туристов из-за высокой опасности схода лавин. Об этом сообщил Life.ru.

Движение по трассе Мцхета- Степанцминда-Ларс перекрыли для всех видов транспорта на участке 93-107 км. из-за возможной опасности. Также закрыли участок дороги Гудаури-Кобив.

Уточняется, что для легковых авто проезд закрыт с 13:50 15.03.26, а для фур - с 19:20 14.03.26. В первые часы из Грузии выпускали тех, кто успел проехать перевал.

После дальнейшего открытия дорог рекомендуется пересекать границу на зимней или всесезонной резине. Цепи или браслеты в багажнике по желанию.

Со слов туристов, лавина уже сошла, однако дороги сильно замело. Снегоуборочная техника пока еще не выехала. Часть туристов пережидают непогоду в своих гостиницах.

В горах ожидаются туман и снег. Также возможны метели.

В марте 2025 года также временно закрывали Военно-Грузинскую дорогу для всех машин из-за непогоды. Движение для легкого транспорта также приостанавливали из-за соображений безопасности.

Спустя три дня было разрешено движение для всех видов транспорта через пункт пропуска «Верхний Ларс». Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

#в стране и мире #транспорт #лавина #Военно-Грузинская дорога #перекрытие дороги #верхний ларс #российско-грузинская граница #снегоуборочная техника
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
