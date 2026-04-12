Впервые британца лишили гражданства за связи с Россией

В МВД Британии решение объяснили интересами нацбезопасности.
Андрей Юдин 12-04-2026 20:32
© Фото: Simon Belcher, imageBROKER.com, Global Look Press

МВД Британии впервые лишило гражданства мужчину из-за связей с Россией. Решение было принято по соображениям нацбезопасности. Об этом сообщила The Sunday Times.

Как сообщает издание, решение о лишении гражданства было принято главой британского МВД Шабаном Махмудом. Доказательства по делу о лишении гражданства Буллена не будут обнародованы.

В 2024 году Марка Буллена задержали в лондонском аэропорту во время визита в страну; на тот момент мужчина 10 лет жил в России. Сотрудники правоохранительных органов, отобрав у него всю технику, допрашивали четыре часа, а после отпустили.

Как рассказал британец RT, ему задавали вопросы о жизни в России, убеждениях, мнении о каких-то вещах из этой страны. После этого Буллен в октябре 2025 года получил электронное письмо от Министерства внутренних дел, где сообщалось, что его лишили гражданства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства. Поводом решения стало наличие российских паспортов.

#в стране и мире #лишение гражданства #велиобритания
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
