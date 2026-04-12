Впервые британца лишили гражданства за связи с Россией

МВД Британии впервые лишило гражданства мужчину из-за связей с Россией. Решение было принято по соображениям нацбезопасности. Об этом сообщила The Sunday Times.

Как сообщает издание, решение о лишении гражданства было принято главой британского МВД Шабаном Махмудом. Доказательства по делу о лишении гражданства Буллена не будут обнародованы.

В 2024 году Марка Буллена задержали в лондонском аэропорту во время визита в страну; на тот момент мужчина 10 лет жил в России. Сотрудники правоохранительных органов, отобрав у него всю технику, допрашивали четыре часа, а после отпустили.

Как рассказал британец RT, ему задавали вопросы о жизни в России, убеждениях, мнении о каких-то вещах из этой страны. После этого Буллен в октябре 2025 года получил электронное письмо от Министерства внутренних дел, где сообщалось, что его лишили гражданства.

