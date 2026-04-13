Минометные расчеты группировки войск «Восток» сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили военнослужащие нашему корреспонденту Андрею Вакуле.

Украинские силы пытались перебросить личный состав к линии боевого соприкосновения, однако российские минометчики открыли интенсивный огонь по выявленным целям. В сутки расчеты выпускают более сотни мин, не давая противнику закрепиться на позициях. Разведка своевременно передала координаты, после чего начались пристрелка и корректировка огня.

«Срывали ротацию. Был подвоз личного состава, двух автомобилей. Уничтожали. Склад БК как-то обнаружили тоже, очень точно попали, был большой разрыв, долго горело потом. Много работаем по пехоте», - рассказал командир расчета с позывным Масяня.

Кроме того, минометчики поразили окопы, блиндажи и пункт связи, который удалось обнаружить по антеннам.

«Мы используем 82-мм миномет, потому что он мобильный. Легкий, его легко перенести. Отрабатываем. Когда пехота пытается наступать, мы ее тут же поражаем с 82-го миномета», - поделился заряжающий с позывным Шаман.

В результате действий артиллеристов удалось не только сорвать ротацию, но и ослабить оборону противника, обеспечив продвижение российских штурмовых групп. Одновременно штурмовики отражают атаки беспилотников, а операторы БПЛА ведут борьбу с дронами противника в воздухе.

«Сразу нахожу укрытие, прячусь или к дереву прижимаюсь. Десятка два, наверное, или три точно пролетают за день. Вообще, стабильно. По ночам "Баба-яга" летает, самое страшное», - признался штурмовик с позывным Кутуз.

По словам военнослужащих, украинские подразделения испытывают серьезные трудности и нередко сдаются в плен. Сейчас группировка войск «Восток» продолжает наступление и в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.