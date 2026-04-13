В Италии призвали ЕС приостановить запрет импорта СПГ из России

Главный управляющий итальянской энергетической компании Еni Клаудио Дескальци заявил о необходимости приостановки запрета на импорт СПГ из РФ, который решено ввести в Евросоюзе в 2027 году. Об этом сообщает ANSA.

«Я считаю необходимым приостановить вступающий в силу 1 января 2027 года запрет на поставку СПГ из России. Из Катара не хватает 6,5 млрд куб. м. газа, но за счет поставок из Конго, Нигерии, Алжира и США мы их возместим. Но кто заместит эти 20 млрд куб. м. из России?» - приводит слова Дескальци агентство.

Со слов главы энергетической компании, электростанции работают не на возобновляемых источниках энергии и не на атомной энергии, которой Италия лишена, а на газе. В связи с этим просто необходимо возобновить закупки СПГ из России, добавил он.

Напомним, в январе этого года Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа в страны ЕС с 1 января 2027 года. Решение коснулось также и трубопроводного газа - его импорт прекратится с 30 сентября 2027 года.