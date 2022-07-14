Россиянам запретят провозить на самолетах более 10 кг красной икры без маркировки с Камчатки

На Камчатке с 1 ноября текущего года до августа 2025 года будет проходить эксперимент по внедрению допмеханизмов регулирования таких перевозок икры.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается запрет физлицам вывозить из Камчатского края на самолетах более десяти килограммов красной икры без маркировки. Соответствующий документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о продукте непромышленного производства. Таким образом, один человек за один рейс может вывезти не более десяти килограммов.

В соответствии с законом, на Камчатке с 1 ноября текущего года до августа 2025 года будет проходить эксперимент по внедрению допмеханизмов регулирования таких перевозок икры.

Как отмечается, целью эксперимента является борьба с провозом незаконно добытой икры. Зачастую злоумышленники утверждают, что приобрели такое количества продукта якобы для личного потребления.