Губернатор Бали призвал туристов беречь святость острова

Прибывающих на остров Бали туристов призвали беречь его святость. Об этом сообщил губернатор И Ваян Костер.

Глава региона подчеркнул, что на Бали огромное количество священных мест, которые необходимо беречь. Однако некоторые туристы из-за незнания совершают неподобающие действия.

В то же время он отверг обвинения в предвзятом отношении к россиянам и украинцам. Напомним, в 2023 году Бостер призвал власти Индонезии прекратить выдачу виз для туристов из этих двух стран.

«Я не смотрю на это так, будто (так поступают - Прим. ред.) именно русские, и не делаю такого вывода. Ко всем, из любой страны, мы применяем одинаковый подход», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил, что на Бали и близлежащих островах в настоящее время проживают 35 тысяч россиян.