Губернатор Бали призвал туристов беречь святость острова

Глава региона подчеркнул, что это относится ко всем нациям, а не только к россиянам.
Глеб Владовский 12-04-2026 08:01
© Фото: Xu Qin XinHua Globallookpress

Прибывающих на остров Бали туристов призвали беречь его святость. Об этом сообщил губернатор И Ваян Костер.

Глава региона подчеркнул, что на Бали огромное количество священных мест, которые необходимо беречь. Однако некоторые туристы из-за незнания совершают неподобающие действия.

В то же время он отверг обвинения в предвзятом отношении к россиянам и украинцам. Напомним, в 2023 году Бостер призвал власти Индонезии прекратить выдачу виз для туристов из этих двух стран.

«Я не смотрю на это так, будто (так поступают - Прим. ред.) именно русские, и не делаю такого вывода. Ко всем, из любой страны, мы применяем одинаковый подход», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил, что на Бали и близлежащих островах в настоящее время проживают 35 тысяч россиян.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
