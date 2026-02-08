МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Посол РФ в Индонезии заявил, что на Бали проживает около 35 тысяч россиян

По словам дипломата, генконсульство на Бали пока не может решать консульские вопросы.
Глеб Владовский 14-02-2026 20:02
© Фото: Xu Qin, XinHua, Globallookpress

На Бали и близлежащих островах в настоящее время проживают 35 тысяч россиян. Такими данными поделился посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

«Единовременно пребывает порядка 35 тысяч российских граждан», - цитирует его слова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что генконсульство РФ в Денпасаре (остров Бали - Прим. ред.) активно решает вопросы с участием граждан нашей страны. В то же время дипмиссия на самом Бали пока не может выполнять соответствующие действия. При необходимости туристам следует обращаться в консульский отдел диппредставительства РФ в Джакарте.

Ранее сообщалось, что в результате обрушившегося на остров наводнения в декабре 2025 года погибла россиянка. Она пыталась на скутере проехать по затопленному участку.

