Fars: делегация США искала повод покинуть переговоры

По данным агентства, Вашингтон не собирался занижать свои требования.
Глеб Владовский 12-04-2026 06:15
© Фото: Wang Shen XinHua Globallookpress

Американская делегация искала любой повод покинуть проходящие в Пакистане переговоры с Ираном. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источники.

«Делегация США искала предлог, чтобы покинуть стол переговоров. Американцы, похоже, нуждались в переговорах, чтобы сохранить свой утраченный имидж на международной арене», - говорится в материале.

По данным агентства, у Ирана нет каких-либо планов на следующий раунд переговоров. Кроме того, переговорщики из США не планировала занижать свои требования «несмотря на неудачи».

Ранее сообщалось, что переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном продолжатся в воскресенье, 12 апреля. Вашингтон выдвигает необоснованные требования, в то время как Тегеран стремится защитить национальные интересы.

#в стране и мире #Пакистан #сша #Иран #переговоры
