NI: Украине придется принять пустые гарантии безопасности Запада

США навязывают Украине гарантии безопасности, лишенные какого-либо содержания. Об этом сообщил журнал National Interest.

«Планы по обеспечению будущей безопасности Украины лишены реального содержания. Вместо этого широко обсуждаемые "гарантии безопасности" представляют собой набор намерений, сценариев и обещаний», - говорится в материале.

Уточняется, что навязываемые гарантии не предусматривают интеграции Украины или усиления ее обороноспособности. Вместо этого они сосредоточены на потенциальных механизмах в случае повторной эскалации конфликта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признался, что на данный момент речи о вступлении Украины в НАТО не идет. По его словам, блок действительно на протяжении многих лет подбирается к границам России, но больше расширяться пока не планирует.