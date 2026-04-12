МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NI: Украине придется принять пустые гарантии безопасности Запада

Гарантии не предоставят каких-либо реальных шагов со стороны Запада.
Глеб Владовский 12-04-2026 06:51
© Фото: Yevhen Kotenko Keystone Press Agency Globallookpress

США навязывают Украине гарантии безопасности, лишенные какого-либо содержания. Об этом сообщил журнал National Interest.

«Планы по обеспечению будущей безопасности Украины лишены реального содержания. Вместо этого широко обсуждаемые "гарантии безопасности" представляют собой набор намерений, сценариев и обещаний», - говорится в материале.

Уточняется, что навязываемые гарантии не предусматривают интеграции Украины или усиления ее обороноспособности. Вместо этого они сосредоточены на потенциальных механизмах в случае повторной эскалации конфликта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признался, что на данный момент речи о вступлении Украины в НАТО не идет. По его словам, блок действительно на протяжении многих лет подбирается к границам России, но больше расширяться пока не планирует.

#в стране и мире #Украина #Запад #переговоры #гарантии безопасности
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 