Власти Мексики отказываются возвращать на родину 17-летнюю россиянку

Российские консулы не могут добиться встречи с ней с августа прошлого года.
Тимур Юсупов 12-04-2026 05:47
© Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости

Власти Мексики отказываются возвращать на родину 17-летнюю россиянку Кристину Романову, а также не предоставляют к ней доступ российских дипломатов. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Мехико Яков Федоров.

Согласно имеющейся информации, несколько лет назад люди, выдававшие себя за представителей государственной системы защиты семьи, забрали девушку прямо из учебного заведения, после чего на некоторое время связь с подростком полностью пропала. Консулу РФ удалось обнаружить Кристину в одном из отделений местных органов опеки, однако те отказались выдавать россиянку для возвращения ее на родину.

«По состоянию на сегодняшний день мексиканские партнеры отказываются возвращать Кристину в Россию и не предоставляют консульского доступа к ней с августа 2025 года, а все наши обращения в адрес МИД Мексики, генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания», - рассказал Федоров.

Отмечается, что летом прошлого года российским дипломатам удалось добиться встречи с девушкой, однако с августа доступ к ней консулов снова был запрещен. При этом сотрудники посольства РФ отмечают, что официально Романова не является ни задержанной, ни арестованной, ни осужденной, а значит ее удержание является абсолютно незаконным.

Ранее из Аргентины в Россию экстрадировали бывшего сотрудника филиала РЖД, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения. 

#в стране и мире #мексика #россияне #Посольство РФ #Консульство РФ
