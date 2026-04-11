Из Аргентины экстрадировали россиянина, разыскиваемого по каналам Интерпола

Из Аргентины в Россию экстрадировали бывшего сотрудника филиала РЖД, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Аргентинской Республики экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения», - цитирует Волк пресс-служба МВД.

В аэропорту города Буэнос-Айреса фигуранта передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву, добавила она.

По данным следствия, в 2021 году мужчина работал в одном из филиалов РЖД. Он неоднократно предоставлял в бухгалтерию поддельные проездные документы, договоры и квитанции о проживании. Он незаконно получал денежные средства, предусмотренные для компенсации командировочных расходов, и причинил организации ущерб.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Обвиняемый скрылся за границей и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Экстрадицию провели при содействии Генпрокуратуры РФ.

Ранее США депортировали в Россию обвиняемого в хищении десятков миллионов рублей у ряда банков.