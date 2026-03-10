МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Испании партия левых выступила за выход страны из НАТО

Представитель партии Фернандес подчеркнул, что действия США на Ближнем Востоке представляют угрозу безопасности для Испании.
Глеб Владовский 10-03-2026 08:41
© Фото: Francisco J. Olmo, Keystone Press Agency, Globallookpress

Испанская левая партия Podemos выступила с призывом о выходе страны из НАТО. Об этом сообщил представитель политической силы Пабло Фернандес.

«Мы продолжаем требовать от правительства (Испании. - Прим. ред.) закрытия военных баз США на территории страны и выхода из НАТО», - цитирует его слова 360.ru.

Он также отметил, что в стране следует провести референдум о выходе из НАТО, позволить гражданам Испании принять решение. Кроме того, по словам Фернандеса, в партии действия США на Ближнем Востоке рассматривают как угрозу глобальной безопасности.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес после угроз со стороны США разорвать торговые отношения заявил, что королевство не намерено участвовать в действиях, которые могут навредить миру, даже если это приведет к негативным последствиям для страны.

