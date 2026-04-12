Главком ВС Уганды потребовал от Турции миллиард долларов и самую красивую жену

Таким образом Мухузи Кайнеругаба хочет заставить Анкару рассчитаться за сотрудничество с Сомали.
Константин Денисов 12-04-2026 22:23
© Фото: Alain Uaykani, XinHua, Global Look Press

Главнокомандующий ВС Уганды Мухузи Кайнеругаба выдвинул свои требования к властям Турции. Об он сообщил в соцсети Х.

«В дополнение к миллиарду долларов от Турции, я хочу взять в жены самую красивую женщину в этой стране!» - написал Кайнеругаба.

Он объяснил, что таким образом хочет заставить Турцию заплатить за ее сотрудничество с Сомали. Анкара заключила со страной немало сделок, включая работу портом и аэропортов. Уганда же уже больше 20 лет воюет с находящимися на территории Сомали боевиками террористических организаций.

Позже Кайнеругаба удалил сообщение. Он делает громкие скандальные заявления уже не в первый раз, за что потом его отцу - президенту Уганды приходится извиняться.

Ранее Кайнеругаба заявил о готовности в любой момент вступить в боевые действия против Ирана на стороне Израиля. В то же время, его отец выступает за сотрудничество и укрепление отношений с Россией.

#Турция #сомали #уганда
