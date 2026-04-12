В Венгрии стартовали парламентские выборы. Избирательные участки открылись по всей стране в 7:00 по московскому времени.

В голосовании также принял участие премьер-министр республики Виктор Орбан, представляющий партию «Фидес» Об этом с одного из участков сообщил корреспондент «Звезды».

Гражданам Венгрии предстоит выбрать до 199 депутатов. Право голоса смогут отдать, в том числе, проживающие за рубежом венгры.

Напомним, оппозицию в Венгрии представляет партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Политик выступает за более тесное сотрудничество с Евросоюзом и НАТО. Кроме того, он поддерживает финансирование киевского режима.