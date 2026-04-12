Путин 13 апреля проведет переговоры с президентом Индонезии

Во время разговора лидеры России и Индонезии обсудят партнерство, а также важные международные и региональные темы.
Андрей Юдин 12-04-2026 17:40
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с индонезийским коллегой Прабово Субианто. Они пройдут 13 апреля в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Лидеры обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Во время диалога лидеры стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Пезешкиан поблагодарил Россию за принципиальную позицию и оценил прошедшие 11 апреля ирано-американские переговоры в Пакистане.

#Россия #Владимир Путин #индонезия #Прабово Субианто
