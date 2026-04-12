С 15 июня оценкой состояние водителя за рулем в России займется ИИ

В России с 15 июня заработает ГОСТ по оценке состояния водителя за рулем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ Росстандарта.

«Стандарт разработан как предварительный национальный стандарт с целью предварительной апробации установленных требований и накопления дополнительной информации о применении ИИ на транспорте, которые необходимы для разработки национального стандарта РФ в дальнейшем», - говорится в сообщении.

Таким образом, ключевую роль будет играть искусственный интеллект. Специальные аппаратные комплексы на основе обработки поступающей по видео информации вынесут вердикт о состоянии водителя, в первую очередь - - с точки зрения усталости.

Система разработана с целью снижения аварийности на дорогах. Много случаев ДТП происходят из-за невнимательности за рулем, вызванной накопившейся усталостью.

Ранее стало известно о том, что с 1 сентября камеры начнут фиксировать автомобили без полиса ОСАГО и штрафовать их владельце один раз в сутки.