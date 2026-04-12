МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

С 15 июня оценкой состояние водителя за рулем в России займется ИИ

Росстандарт вводит новый ГОСТ.
Константин Денисов 12-04-2026 16:42
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

В России с 15 июня заработает ГОСТ по оценке состояния водителя за рулем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ Росстандарта.

«Стандарт разработан как предварительный национальный стандарт с целью предварительной апробации установленных требований и накопления дополнительной информации о применении ИИ на транспорте, которые необходимы для разработки национального стандарта РФ в дальнейшем», - говорится в сообщении.

Таким образом, ключевую роль будет играть искусственный интеллект. Специальные аппаратные комплексы на основе обработки поступающей по видео информации вынесут вердикт о состоянии водителя, в первую очередь - - с точки зрения усталости.

Система разработана с целью снижения аварийности на дорогах. Много случаев ДТП происходят из-за невнимательности за рулем, вызванной накопившейся усталостью.

Ранее стало известно о том, что с 1 сентября камеры начнут фиксировать автомобили без полиса ОСАГО и штрафовать их владельце один раз в сутки.

#в стране и мире #водители #росстандарт #ДТП #ГОСТ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 