Двое взрослых и годовалый ребенок пострадали в Курской области из-за дрона ВСУ

Этим Киев в очередной раз нарушил пасхальное перемирие.
Тимур Юсупов 12-04-2026 01:06
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

Три человека, включая годовалого ребенка, пострадали при ударе украинского БПЛА по заправке в Льгове в Курской области. Об этом в своем официальном канале в мессенджере МАХ сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Согласно имеющейся информации, ВСУ атаковали город после 16:00, когда в силу уже вступило пасхальное перемирие, анонсированное 9 апреля президентом России Владимиром Путиным. Глава киевского режима Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности Украины соблюдать объявленный Москвой режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие ударом БПЛА по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщил врио главы одноименного городского округа город Владимир Оганесов.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #раненые #пострадавшие #Александр Хинштейн #удар ВСУ #пасхальное перемирие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
