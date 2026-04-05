Двое взрослых и годовалый ребенок пострадали в Курской области из-за дрона ВСУ

Три человека, включая годовалого ребенка, пострадали при ударе украинского БПЛА по заправке в Льгове в Курской области. Об этом в своем официальном канале в мессенджере МАХ сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Согласно имеющейся информации, ВСУ атаковали город после 16:00, когда в силу уже вступило пасхальное перемирие, анонсированное 9 апреля президентом России Владимиром Путиным. Глава киевского режима Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности Украины соблюдать объявленный Москвой режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие ударом БПЛА по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщил врио главы одноименного городского округа город Владимир Оганесов.