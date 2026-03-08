Шведская береговая охрана показала кадры захвата судна с экипажем из РФ

Береговая охрана Швеции показала кадры захвата сухогруза CAFFA, экипаж которого. Соответствующую публикацию ведомство сделало в своих соцсетях.
Ранее посольство России сообщило, что находится в контакте с компетентными властями. Оно готово оказать консульскую помощь российским морякам.
Всего на борту CAFFA было 11 членов экипажа. Десять из них - граждане РФ. Судно направлялось в Санкт-Петербург под флагом Гвинеи. Шведские власти заявили, что экипаж подозревается в якобы нарушении правил судоходства и подозрительных манипуляциях с флагом.
Военные высадились на палубу с вертолета и взяли судно под свой контроль. Сообщается также, что Caffa находится под украинскими санкциями. Шведская сторона заверяет, что обстановка на судне спокойная.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»