Шведская береговая охрана показала кадры захвата судна с экипажем из РФ

Береговая охрана Швеции показала кадры захвата сухогруза CAFFA, экипаж которого. Соответствующую публикацию ведомство сделало в своих соцсетях.

Ранее посольство России сообщило, что находится в контакте с компетентными властями. Оно готово оказать консульскую помощь российским морякам.

Всего на борту CAFFA было 11 членов экипажа. Десять из них - граждане РФ. Судно направлялось в Санкт-Петербург под флагом Гвинеи. Шведские власти заявили, что экипаж подозревается в якобы нарушении правил судоходства и подозрительных манипуляциях с флагом.

Военные высадились на палубу с вертолета и взяли судно под свой контроль. Сообщается также, что Caffa находится под украинскими санкциями. Шведская сторона заверяет, что обстановка на судне спокойная.