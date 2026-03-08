МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шведская береговая охрана показала кадры захвата судна с экипажем из РФ

Сухогруз направлялся в Санкт-Петербург под флагом Гвинеи.
Сергей Дьячкин 08-03-2026 09:19
© Фото: kustbevakningen.se © Видео: kustbevakningen.se

Береговая охрана Швеции показала кадры захвата сухогруза CAFFA, экипаж которого. Соответствующую публикацию ведомство сделало в своих соцсетях.

Ранее посольство России сообщило, что находится в контакте с компетентными властями. Оно готово оказать консульскую помощь российским морякам.

Всего на борту CAFFA было 11 членов экипажа. Десять из них - граждане РФ. Судно направлялось в Санкт-Петербург под флагом Гвинеи. Шведские власти заявили, что экипаж подозревается в якобы нарушении правил судоходства и подозрительных манипуляциях с флагом.

Военные высадились на палубу с вертолета и взяли судно под свой контроль. Сообщается также, что Caffa находится под украинскими санкциями. Шведская сторона заверяет, что обстановка на судне спокойная.

#Швеция #Нигерия #Береговая охрана #Посольство РФ #сухогруз #захват судна
