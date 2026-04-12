Путин и Лукашенко обменялись теплыми пасхальными поздравлениями

Главы государств также обсудили двустороннее сотрудничество и выразили настрой и дальше укреплять отношения.
Глеб Владовский 12-04-2026 14:20
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Президент России Владимир и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе состоявшегося телефонного разговора обменялись теплыми пасхальными поздравлениями. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обменялись теплыми пасхальными поздравлениями, выразили добрые пожелания братским народам двух стран», - говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны также обсудили двустороннее сотрудничество в ряде сфер. Кроме того, главы государств обменялись мнениями касательно международных тем, а также подтвердили настрой продолжать развивать отношения.

Ранее сообщалось, что Путин посетил торжественное пасхальное богослужение, проходившее в Храме Христа Спасителя. Праздничную службу в важнейшую для всех православных христиан дату провел предстоятель РПЦ Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

#Пасха #Владимир Путин #Александр Лукашенко #телефонный разговор
